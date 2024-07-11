Туристический налог не войдет в состав ЕНП

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.
Новый налог в состав ЕНП не входит.
Таким образом, на отдельные КБК в 2025 году будут идти такие налоги и сборы:
ряд госпошлин;
НПД;
сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов;
налог на сверхприбыль;
туристический налог;
дополнительные страховые взносы за летчиков и шахтеров.
Платить туристический налог надо будет ежеквартально до 28 числа, сдавать декларацию ежеквартально до 25 числа.
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