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Курортный сбор

Туристический налог не войдет в состав ЕНП

С 2025 года вводят новый налог – туристический. Его будут платить отели. Уплата будет идти на отдельный КБК.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.

Новый налог в состав ЕНП не входит.

Таким образом, на отдельные КБК в 2025 году будут идти такие налоги и сборы:

  • ряд госпошлин;

  • НПД;

  • сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов;

  • налог на сверхприбыль;

  • туристический налог;

  • дополнительные страховые взносы за летчиков и шахтеров.

Платить туристический налог надо будет ежеквартально до 28 числа, сдавать декларацию ежеквартально до 25 числа.

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Налог на имущество физических лиц

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Курортный сбор

Туристический налог не войдет в состав ЕНП

С 2025 года вводят новый налог – туристический. Его будут платить отели. Уплата будет идти на отдельный КБК.

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квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
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Как принять работника по договору ГПХ
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Наталия Лукина
Обзоры новостей

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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igotosochi
Инвестиции

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Налоговая помощь
Однодневки

Критерии однодневок № 21. Высокий уровень риска

Говорят, что можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают люди в надежде на наступление скорой пятницы.

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Обзоры для бухгалтера

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Бухгалтеры

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Трудовые отношения

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