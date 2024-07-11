Туристический налог не войдет в состав ЕНП

С 2025 года вводят новый налог – туристический. Его будут платить отели. Уплата будет идти на отдельный КБК.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.

Новый налог в состав ЕНП не входит.

Таким образом, на отдельные КБК в 2025 году будут идти такие налоги и сборы:

ряд госпошлин;

НПД;

сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов;

налог на сверхприбыль;

туристический налог;

дополнительные страховые взносы за летчиков и шахтеров.

Платить туристический налог надо будет ежеквартально до 28 числа, сдавать декларацию ежеквартально до 25 числа.