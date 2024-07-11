США уведомили Россию о приостановке налогового соглашения

США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.

17 июня 2024 года появилось сообщение, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановления действия некоторых положений налогового соглашения.

Речь идет про пункт 4 статьи 1 и про статьи 5-21 и 23 налогового соглашения.

Напомним, что летом прошлого года появился указ президента от 08 августа 2023 года № 585. Тогда президент приостановил действие ряда положений 38 международных договоров по вопросам налогообложения с недружественными странами.

Приостановление вступит в силу 16 августа 2024 года.

Вот какие будут последствия для российских инвесторов в США:

Дивиденды будут облагаться у источника в США по ставке 30 процентов - раньше было 10 процентов. При этом этот налог можно будет вычесть из российского НДФЛ.

Доход от продажи и погашения ценных бумаг и большинство процентных доходов не будут облагаться налогом в США, как и раньше.

В начале июня Минфин России актуализировал информацию о международных соглашениях об избежании двойного налогообложения.