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США уведомили Россию о приостановке налогового соглашения

США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.

17 июня 2024 года появилось сообщение, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановления действия некоторых положений налогового соглашения.

Речь идет про пункт 4 статьи 1 и про статьи 5-21 и 23 налогового соглашения.

Напомним, что летом прошлого года появился указ президента от 08 августа 2023 года № 585. Тогда президент приостановил действие ряда положений 38 международных договоров по вопросам налогообложения с недружественными странами.

Приостановление вступит в силу 16 августа 2024 года.

Вот какие будут последствия для российских инвесторов в США:

  • Дивиденды будут облагаться у источника в США по ставке 30 процентов - раньше было 10 процентов. При этом этот налог можно будет вычесть из российского НДФЛ.

  • Доход от продажи и погашения ценных бумаг и большинство процентных доходов не будут облагаться налогом в США, как и раньше.

В начале июня Минфин России актуализировал информацию о международных соглашениях об избежании двойного налогообложения.

Налоговые последствия после приостановления действия некоторых положений налогового соглашения:

США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.

Для российских инвесторов в США

Дивиденды будут облагаться у источника в США по ставке 30% (раньше было 10%). При этом данный налог можно будет вычесть из российского.

Доход от продажи/погашения ценных бумаг и большинство процентных доходов не облагается налогом в США, как и раньше.

Для резидентов США, инвестирующих в РФ и/или проживающих в РФ

Дивиденды от российских компаний стали "неквалифицированными" и ставка налога в США изменилась с 23.8% до обыкновенной прогрессивной (максимальная 37%+3.8%). Это произошло с 1 января 2023 года.

Зачесть российские налоги на проценты, дивиденды, доход от продажи ценных бумаг можно будет в США, как и раньше, но ставки налога в РФ определяются без учёта СОИДН (15% на дивиденды, 30% на иные доходы).

Льготы для проживающих в РФ резидентов США (например, вычет доходов от работы за границей, расходов по найму жилья, зачёт российских налогов), пока сохраняются.

Согласно протоколу к СОИДН, раньше у США было первое право облагать нероссийские доходы, полученные гражданином США и резидентом в РФ, сейчас этой льготы нет.

Для других, более редких, категорий

При наличии у физ лица гринкарты США, оно может, при резидентстве в РФ по СОИДН, подавать декларацию в США как нерезидент.

Также иностранцы, проводящие в США меньше 183 дней в текущем году, но по тесту присутствия за последние три года считающиеся резидентами, могли также подавать как нерезиденты по СОИДН.

Обе возможности сохраняются, освобождение можно получить, подав форму 8833.

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США уведомили Россию о приостановке налогового соглашения

США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.

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