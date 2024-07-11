США уведомили Россию о приостановке налогового соглашения

17 июня 2024 года появилось сообщение, что Соединенные Штаты направили официальное уведомление Российской Федерации для подтверждения приостановления действия некоторых положений налогового соглашения.
Речь идет про пункт 4 статьи 1 и про статьи 5-21 и 23 налогового соглашения.
Напомним, что летом прошлого года появился указ президента от 08 августа 2023 года № 585. Тогда президент приостановил действие ряда положений 38 международных договоров по вопросам налогообложения с недружественными странами.
Приостановление вступит в силу 16 августа 2024 года.
Вот какие будут последствия для российских инвесторов в США:
Дивиденды будут облагаться у источника в США по ставке 30 процентов - раньше было 10 процентов. При этом этот налог можно будет вычесть из российского НДФЛ.
Доход от продажи и погашения ценных бумаг и большинство процентных доходов не будут облагаться налогом в США, как и раньше.
В начале июня Минфин России актуализировал информацию о международных соглашениях об избежании двойного налогообложения.
Налоговые последствия после приостановления действия некоторых положений налогового соглашения:
США зеркально приостановили действие некоторых частей соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) с РФ с 16 августа 2024 г. Кратко как это отразится на разных категориях физ лиц.
Для российских инвесторов в США
Дивиденды будут облагаться у источника в США по ставке 30% (раньше было 10%). При этом данный налог можно будет вычесть из российского.
Доход от продажи/погашения ценных бумаг и большинство процентных доходов не облагается налогом в США, как и раньше.
Для резидентов США, инвестирующих в РФ и/или проживающих в РФ
Дивиденды от российских компаний стали "неквалифицированными" и ставка налога в США изменилась с 23.8% до обыкновенной прогрессивной (максимальная 37%+3.8%). Это произошло с 1 января 2023 года.
Зачесть российские налоги на проценты, дивиденды, доход от продажи ценных бумаг можно будет в США, как и раньше, но ставки налога в РФ определяются без учёта СОИДН (15% на дивиденды, 30% на иные доходы).
Льготы для проживающих в РФ резидентов США (например, вычет доходов от работы за границей, расходов по найму жилья, зачёт российских налогов), пока сохраняются.
Согласно протоколу к СОИДН, раньше у США было первое право облагать нероссийские доходы, полученные гражданином США и резидентом в РФ, сейчас этой льготы нет.
Для других, более редких, категорий
При наличии у физ лица гринкарты США, оно может, при резидентстве в РФ по СОИДН, подавать декларацию в США как нерезидент.
Также иностранцы, проводящие в США меньше 183 дней в текущем году, но по тесту присутствия за последние три года считающиеся резидентами, могли также подавать как нерезиденты по СОИДН.
Обе возможности сохраняются, освобождение можно получить, подав форму 8833.
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