Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тысячу человек, планируют обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, «по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации». Требование распространяется и на персональные аккаунты в соцсетях, однако, как отметили в РКН, в данный момент в большинстве случаев не выполняется.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, сообщили в Роскомнадзоре, планируется конкретизировать требование, распространив его «не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1 тысячу человек».

Предполагается, что блогеры с такой аудиторией будут обязаны сообщать в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и «контактную информацию для направления юридически значимых сведений». Российским компаниям запретят распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, добавили в РКН.