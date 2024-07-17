Китай может сотрудничать с Россией по платежной системе «Мир»

Россия и Китай планируют сотрудничать по платежной системе «Мир». Сейчас в КНР выпускают «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты».
Этот механизм позволяет иностранным туристам привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным агрегаторам внутри страны.
«Соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир"», — сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
С января по май 2024 года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Только из Москвы каждую неделю вылетают 156 прямых рейсов в девять городов КНР.
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