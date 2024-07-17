Китай может сотрудничать с Россией по платежной системе «Мир»

В Китае действует механизм оптимизации платежных услуг, который позволяет привязать карту иностранного банка к системам платежа внутри страны. Так туристы могут без проблем оплачивать покупки по безналу.

Россия и Китай планируют сотрудничать по платежной системе «Мир». Сейчас в КНР выпускают «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты».

Этот механизм позволяет иностранным туристам привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным агрегаторам внутри страны.

«Соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе "Мир"», — сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

С января по май 2024 года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Только из Москвы каждую неделю вылетают 156 прямых рейсов в девять городов КНР.