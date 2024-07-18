Конституционный суд запретил убивать бездомных животных, если они не представляют опасности для человека

Суд рассмотрел дело по запросу Верховного суда Бурятии, в который поступил административный иск от зоозащитников. Истцы считали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале Верховный суд Бурятии приостановил до решения КС РФ действие пункта регионального закона об убийстве бездомных животных, которых не удалось пристроить за месяц.