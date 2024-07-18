Конституционный суд запретил убивать бездомных животных, если они не представляют опасности для человека

Суд рассмотрел дело по запросу Верховного суда Бурятии, в который поступил административный иск от зоозащитников. Истцы считали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова. Об этом сообщает РИА Новости.
В феврале Верховный суд Бурятии приостановил до решения КС РФ действие пункта регионального закона об убийстве бездомных животных, которых не удалось пристроить за месяц.
Комментарии4
если чё, то я даже не о собаках вовсе!!!! Так что про этот конкреный момент даже и не говорите мне.
Вопрос чисто по теме
В какой конкретно момент возникает опасность для человека? когда уже сожрали ? причём не одного, а более пяти?
Это очень сложный вопрос, но принципиально разрешимый. Мне думается что критерии опасности не только и не столько в степени агрессивности, а по большей части в степени контроля.
Если собака очень агрессивна и "сожрала" хоть сотню человек и/или животных, но она на службе и это ее обязанность, то никто ее умерщвлять не станет и не захочет. А если агрессивный по любой причине (характер или болезнь) пес бесхозный, то в виде исключительной меры ее можно будет усыпить. В общем, дело в том, чтобы хозяев найти и почему это 30 дней, а не бесконечность.
в теме идёт речь о безнадзорных животных.
Агрессивный.... если он в сторону человека злобно зарычал, шерсть на холке поднялась... - это уже достаточно? или нужно ждать когда из ноги будет вырван кусок мяса? мяса при этом сколько должно быть? 100 г достаточно?
Ну так что же такое серьёзное ведомство как КС, так ответы на запросы выпускает, словно на базарной площади понимающий к чему всё приведёт человек на навязчивые домогательства цыганки?
У безнадзорных животных нет никакого котроля. И обижать их не моги! Так что же в результате делать-то надо?
Не буду настаивать, но все-таки хотелось бы чтобы Вы до конца дочитывали сообщение.
Я повторю, что КС не степень агрессивности рассматривал, а количество дней которое проживет собака (любая) без хозяев.