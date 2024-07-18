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Обзор судебной практики

Конституционный суд запретил убивать бездомных животных, если они не представляют опасности для человека

КС РФ признал умерщвление бездомных животных «исключительной мерой».

Суд рассмотрел дело по запросу Верховного суда Бурятии, в который поступил административный иск от зоозащитников. Истцы считали неправомерной норму о возможности умерщвления животных на 31-й день с момента отлова. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале Верховный суд Бурятии приостановил до решения КС РФ действие пункта регионального закона об убийстве бездомных животных, которых не удалось пристроить за месяц.

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Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    если чё, то я даже не о собаках вовсе!!!! Так что про этот конкреный момент даже и не говорите мне.

    Вопрос чисто по теме

    Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.

    В какой конкретно момент возникает опасность для человека? когда уже сожрали ? причём не одного, а более пяти?

  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    В какой конкретно момент возникает опасность для человека? когда уже сожрали ? причём не одного, а более пяти?

    Это очень сложный вопрос, но принципиально разрешимый. Мне думается что критерии опасности не только и не столько в степени агрессивности, а по большей части в степени контроля.

    Если собака очень агрессивна и "сожрала" хоть сотню человек и/или животных, но она на службе и это ее обязанность, то никто ее умерщвлять не станет и не захочет. А если агрессивный по любой причине (характер или болезнь) пес бесхозный, то в виде исключительной меры ее можно будет усыпить. В общем, дело в том, чтобы хозяев найти и почему это 30 дней, а не бесконечность.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      но она на службе и это ее обязанность,

      в теме идёт речь о безнадзорных животных.

      А если агрессивный по любой причине (характер или болезнь) пес бесхозный, то в виде исключительной меры ее можно будет усыпить.

      Агрессивный.... если он в сторону человека злобно зарычал, шерсть на холке поднялась... - это уже достаточно? или нужно ждать когда из ноги будет вырван кусок мяса? мяса при этом сколько должно быть? 100 г достаточно?

      Это очень сложный вопрос.

      Ну так что же такое серьёзное ведомство как КС, так ответы на запросы выпускает, словно на базарной площади понимающий к чему всё приведёт человек на навязчивые домогательства цыганки?

      критерии опасности не только и не столько в степени агрессивности, а по большей части в степени контроля.

      У безнадзорных животных нет никакого котроля. И обижать их не моги! Так что же в результате делать-то надо?

      • В Виктория
        Главный бухгалтер

        Ну так что же такое серьёзное ведомство как КС, так ответы на запросы выпускает

        Не буду настаивать, но все-таки хотелось бы чтобы Вы до конца дочитывали сообщение.

        Я повторю, что КС не степень агрессивности рассматривал, а количество дней которое проживет собака (любая) без хозяев.

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