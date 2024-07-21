Известны итоги Статистического диктанта-2024

В этом году почти 81% участников проходили диктант впервые, сообщает Росстат.
Среднее число правильных ответов – 17.
Лидерами по количеству правильных ответов стали Оренбургская область, Калмыкия и Удмуртия, где участники в среднем ответили правильно на 22 вопроса из 30.
Статистический диктант – всероссийский проект, который на протяжении 6 лет помогает участникам проверить свой уровень статистической грамотности. За все время в статдиктанте приняли участие уже более 26 тысяч человек.
В 2024 году в тестировании приняли участие все 89 субъектов России, а также участники из 23 зарубежных стран.
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