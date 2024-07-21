Известны итоги Статистического диктанта-2024

В этом году число написавших статистический диктант увеличилось вдвое в сравнении с 2023 годом и составило 33 933 человек.

В этом году почти 81% участников проходили диктант впервые, сообщает Росстат.

Среднее число правильных ответов – 17.

Лидерами по количеству правильных ответов стали Оренбургская область, Калмыкия и Удмуртия, где участники в среднем ответили правильно на 22 вопроса из 30.

Статистический диктант – всероссийский проект, который на протяжении 6 лет помогает участникам проверить свой уровень статистической грамотности. За все время в статдиктанте приняли участие уже более 26 тысяч человек.

В 2024 году в тестировании приняли участие все 89 субъектов России, а также участники из 23 зарубежных стран.