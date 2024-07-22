У «ВкусВилла» появился свой платежный сервис EshPay

Покупатели смогут в пять раз быстрее оплачивать покупки через QR-код в мобильном приложении «ВкусВилл».

Сеть магазинов «ВкусВилл» запустила собственный платежный сервис под названием EshPay. Он позволяет на 20-25% сократить время обслуживания на кассе.

Теперь покупатели смогут оплачивать продукты с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение «ВкусВилл». Платежный сервис доступен во всех магазинах сети.

«Уникальный омниканальный платежный сервис EshPay позволяет в 5 раз ускорить процесс оплаты покупок на кассе. Оплата через мобильное приложение занимает буквально пару секунд, что позволяет на 20–25% сократить время обслуживания покупателя на кассе», — сказали в компании.

Торговая сеть не хранит персональные данные и реквизиты покупателей. Оплата происходит через одноразовый QR-код на кассе.