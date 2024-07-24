В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

Госдума в окончательном чтении приняла закон о праве участковых больниц продавать лекарства в небольших населенных пунктах, где нет стационарных аптек.
«Этот законопроект направлен на предоставление права розничной продажи лекарств участковым больницам и медицинским организациям в населенных пунктах, где нет стационарных аптек», — сказал заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Евгений Нифантьев.
Изменения позволят обеспечить медикаментами жителей отдаленных поселков с населением 20 тыс. человек.
Продавать лекарства будут специалисты с медицинским образованием, которые прошли курсы переквалификации.
Комментарии1
Эххх вот бы в отдалённых пунктах не лекарства бы продавали, а лечили бы этими лекарствами!