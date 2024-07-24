В больницах отдаленных пунктов разрешат продавать лекарства

Трудовые споры о выплатах: три основные причины исков работников в суд

65% всех трудовых споров в 2023 году были связаны с выплатами работникам. Из 111 тыс. дел на них пришлось 73 тысячи. При этом суды удовлетворили 90% исков и взыскали с работодателей почти 7 млрд. рублей. Колоссальная сумма, особенно сейчас, когда компании снижают расходы. О каких выплатах спорят работники и какие ошибки допускают работодатели? Разберем 3 основные причины обращений в суд.