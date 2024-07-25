⚡️ Итоги дня: ФАС раскрыла картель на торгах соцтоварами, активисты приклеили себя к взлетной полосе, а спортсмены жалуются на еду в Олимпийской деревне

Цены крупнейших криптовалют снизились на фоне оттока капитала из ETF. Активы под управлением Ethereum-ETF оцениваются в 9,5 млрд долларов.

ФАС раскрыла картель на торгах соцтоварами в четырех регионах. Обнаружили сговор на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, Дагестана.

Футболист Криштиану Роналду зарабатывает 200 млн евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Спортсмены подали жалобу на недостаточное количество еды в ресторане Олимпийской деревни перед стартом соревнований.

В аэропорту Франкфурта временно приостановили полеты из-за климатических активистов, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе.

Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала из-за излишних растрат бюджета страны на перелеты. Члены кабинета министров, включая канцлера, летали на матчи правительственными бортами.

Земле грозят перебои связи из-за извержений темной плазмы на Солнце. NASA зафиксировало выбросы темной плазмы на Солнце, что может привести к нарушениям в работе связи на Земле.