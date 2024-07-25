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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ФАС раскрыла картель на торгах соцтоварами, активисты приклеили себя к взлетной полосе, а спортсмены жалуются на еду в Олимпийской деревне

Подготовили обзор главных событий дня — 25 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Цены крупнейших криптовалют снизились на фоне оттока капитала из ETF. Активы под управлением Ethereum-ETF оцениваются в 9,5 млрд долларов.

  • ФАС раскрыла картель на торгах соцтоварами в четырех регионах. Обнаружили сговор на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей. Торги проходили для нужд муниципальных учреждений Москвы, Московской и Владимирской областей, Дагестана.

  • Футболист Криштиану Роналду зарабатывает 200 млн евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

  • Спортсмены подали жалобу на недостаточное количество еды в ресторане Олимпийской деревни перед стартом соревнований.

  • В аэропорту Франкфурта временно приостановили полеты из-за климатических активистов, которые приклеили себя к взлетно-посадочной полосе.

  • Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в центре скандала из-за излишних растрат бюджета страны на перелеты. Члены кабинета министров, включая канцлера, летали на матчи правительственными бортами.

  • Земле грозят перебои связи из-за извержений темной плазмы на Солнце. NASA зафиксировало выбросы темной плазмы на Солнце, что может привести к нарушениям в работе связи на Земле.

  • Яндекс добавил в свой сервис «Шедеврум» возможность создавать клипы из видеороликов, изображений и «фильтрумов», сгенерированных YandexART.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ФАС раскрыла картель на торгах соцтоварами, активисты приклеили себя к взлетной полосе, а спортсмены жалуются на еду в Олимпийской деревне

Подготовили обзор главных событий дня — 25 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Банки

У ВТБ появился сервис покупки автомобилей частями

Сервис «ВТБ Авто» позволяет разделить покупку машины на части: сначала взять авто в аренду, а в конце срока выкупить его по остаточной стоимости.

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Штрафы ГАИ

Сервисы по аренде электросамокатов наказали нарушителей больше 400 тысяч раз

Информацию о нарушениях операторы получают от пользователей приложений, ГАИ и с камер наблюдения.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ФСБУ Документооборот

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»

Кто должен применять ФСБУ 27/2021, какие требования предъявляются к бухгалтерским документам и документообороту, как правильно составить документ и исправить ошибку.

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
НДС

Сегодня последний день сдачи отчетности по НДС без штрафов

25 июля это крайний срок сдачи декларации НДС организациями и ИП на ОСНО, а также на ЕСХН.

Обзоры для бухгалтера

👉 Приняты поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Банки ближнего зарубежья стали на 30% чаще отказывать в проведении платежей

Денежные переводы идут больше двух недель, а некоторые платежи отклоняют без объяснения причин.

Общество

Цифра дня. Про новогодние каникулы

Минтруд опубликовал проект постановления о рабочих и праздничных днях в 2025 году.

Цифра дня. Про новогодние каникулы
Малый и средний бизнес

Предпринимателям окажут поддержку при открытии бизнеса на автомаршрутах

Бизнес, который хочет работать в сфере туризма по пути следования автомобильных маршрутов для путешествий, получит поддержку от Корпорации МСП и Минэка.

Трудовое право

Роструд: работодатель не вправе удерживать из зарплат штрафы

В рамках трудового законодательства работодатель не вправе налагать на работников штрафы.

Уклонение от уплаты налогов

Уголовное дело Елены Блиновской передали в суд

Блогер спрятала от налоговой 906 млн рублей, из них 716 млн вывела через две подконтрольные фирмы. Следователи допросили больше 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков.

Бесплатно с Госзакупки

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Инвестиции

Брокер ВТБ запустил голосовые рекомендации для инвесторов

Голосовые советы позволят инвесторам быстрее принимать решения о проведении наиболее выгодных сделок.

РКО.РФ
Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для любого индивидуального предпринимателя. С помощью РКО ИП ведет безналичные расчеты, принимает оплату от клиентов на счет, переводит средства контрагентам и бюджету. Банки предлагают разные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые отличаются по стоимости и условиям. 

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
ПСН

Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Как подписать соглашение NDA с самозанятым
ПрощеБизнес
Охрана труда

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

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Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.