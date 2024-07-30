С 1 сентября начнется эксперимент по международным расчетам в криптовалютах

Госдума приняла закон, который позволит Центробанку с 1 сентября 2024 года начать эксперимент по созданию платформы для использования криптовалют в трансграничных расчетах.

Документ предусматривает создание экспериментально-правового режима (ЭПР) для тестирования цифровых валют и распределенных реестров.

«Предлагаемый перечень таких правоотношений предполагает возможность применения положений соответствующих федеральных законов с некоторыми особенностями, установленными в программе ЭПР, в целях реализации экспериментов по использованию цифровой валюты в расчетах при осуществлении внешнеторговой деятельности», — сказано в пояснительной записке.

О выявлении рисков в ходе ЭПР Центробанк будет сообщать ФСБ и Росфинмониторингу в течение 10 дней.