Президент Венесуэлы вызвал Илона Маска на бой. Бизнесмен согласился

Несколько дней назад Николас Мадуро был объявлен победителем выборов президента.

Оппозиция оспорила результаты, обвинила о своей победе, в стране начались масштабные протесты и столкновения с полицией. На сторону протестующих встал Илон Маск, который называет Мадуро диктатором и обвиняет в украденых выборах.

«Мадуро, уходи! Венесуэльцы решили положить конец коммунистической диктатуре Николаса Мадуро. Данные говорят о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, когда вы признаете поражение после многих лет социализма, страданий, упадка и смерти», — писал Маск.

В ответ Мадуро вызвал его на бой в эфире национального ТВ, потребовав назвать время и место. Маск уже согласился, но отметил, что Мадуро, по его мнению, в итоге испугается.

Ну как это можно игнорировать? )