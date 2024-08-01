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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: нейросеть Яндекса может восстанавливать кинохронику, у Ютуба сбой, а Роскомнадзор хочет запретить научную информацию о VPN

Подготовили обзор главных событий дня — 1 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Продуктовый ретейлер «Магнит», закрыв бизнес по дистрибуции фармпродукции, решил развивать аптечный маркетплейс. Он будет создан на базе существующего подразделения «Магнит Аптека».

  • СДЭК запустил доставку часов Cartier, украшений Tiffany, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов. Весной CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Южной Кореи.

  • Нейросеть Яндекса научили восстанавливать видео из архивов и кинохронику.

  • Российские пользователи YouTube 1 августа зафиксировали сбой в работе видеохостинга. Неполадки начались примерно в час ночи по московскому времени, а уже к 2:40 было зафиксировано более 200 жалоб.

  • «Перекресток» начал внедрять в магазины весы с искусственным интеллектом. Весы с ИИ оснащены компьютерным зрением, которое может распознать любой весовой товар даже в пакете.

  • Роскомнадзор хочет ограничить научную информацию о VPN-сервисах. Запрещенными будут признавать научные сведения, которые описывают способы создания и устройства VPN-сервисов для обхода блокировок.

  • Разработчики Telegram представили ряд обновлений мессенджера. Добавили браузер, каталог приложений и возможность дарить валюту Stars.

  • Акции Nvidia взлетели после снятия с компании торговых ограничений США.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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