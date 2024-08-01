⚡️ Итоги дня: нейросеть Яндекса может восстанавливать кинохронику, у Ютуба сбой, а Роскомнадзор хочет запретить научную информацию о VPN

Продуктовый ретейлер «Магнит», закрыв бизнес по дистрибуции фармпродукции, решил развивать аптечный маркетплейс. Он будет создан на базе существующего подразделения «Магнит Аптека».

СДЭК запустил доставку часов Cartier, украшений Tiffany, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов. Весной CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Южной Кореи.

Нейросеть Яндекса научили восстанавливать видео из архивов и кинохронику.

Российские пользователи YouTube 1 августа зафиксировали сбой в работе видеохостинга. Неполадки начались примерно в час ночи по московскому времени, а уже к 2:40 было зафиксировано более 200 жалоб.

«Перекресток» начал внедрять в магазины весы с искусственным интеллектом. Весы с ИИ оснащены компьютерным зрением, которое может распознать любой весовой товар даже в пакете.

Роскомнадзор хочет ограничить научную информацию о VPN-сервисах. Запрещенными будут признавать научные сведения, которые описывают способы создания и устройства VPN-сервисов для обхода блокировок.

Разработчики Telegram представили ряд обновлений мессенджера. Добавили браузер, каталог приложений и возможность дарить валюту Stars.