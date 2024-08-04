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Платежные системы

Матвиенко о создании цифровой платежной платформы БРИКС: «это будет бомба»

О создании цифровой платежной платформы БРИКС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

«В рамках БРИКС началось обсуждение создания этой независимой финансово-расчетной платформы "БРИКС Бридж", которая была бы независимой и обеспечивала взаимные расчеты на твердой совместной платформе. Я говорила и с Центральным Банком, и с Минфином — она находится в хорошей стадии подготовки», — заявила Матвиенко.

Она также заметила, что «если все это получится, то это вообще будет такая бомба в мире в хорошем смысле слова».

Матвиенко выразила надежду, что в октябре на саммите глав государств БРИКС в Казани эта тема будет рассматриваться.

Комментарии

1
  • Cветлана

    Бомба в хорошем смысле, это прям бомба в хорошем смысле.