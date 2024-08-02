Сенаторы одобрили закон, защищающий граждан-банкротов от утраты единственного жилья

Закон направлен на сохранение за гражданином, находящимся в процессе банкротства, жилого помещения, обремененного ипотекой и являющегося единственным пригодным для постоянного проживания его и членов семьи, проживающих в таком помещении.

Установлена возможность заключения отдельного мирового соглашения в отношении ипотечного кредита. В нем вправе участвовать третьи лица, которые могут с согласия должника удовлетворить в полном объеме требования кредитора.

Выплаченные третьим лицом денежные средства считаются предоставленными на условиях договора беспроцентного займа со сроком возврата не ранее истечения трех лет с даты завершения процедуры банкротства гражданина.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официальной публикации.