Последнее слово о признании территории курортом будет за Минздравом

Приказ Министерства здравоохранения от 16.07.2024 № 368н утвердил порядок и критерии согласования решения высшего исполнительного органа субъекта РФ, в границах которого находится территория, о признании ее лечебно-оздоровительной местностью регионального значения или курортом регионального значения.

В итоге регионы будут согласовывать решения о таком признании с Минздравом.

Процедура будет стартовать на основании обращения главы региона путем направления в высший исполнительный орган субъекта РФ, в границах которого находится территория, письма, подписанного министром здравоохранения или уполномоченным им замом.

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.