До 1 января 2025 года все государственные и муниципальные предприятия будут реорганизованы

Большинство государственных и муниципальных предприятий, которые были созданы до 8 января 2020 года и работают на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Под это требование не попадают ГУП и МУП, действующие на социально значимых рынках. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Лидируют по исключению из ЕГРЮЛ унитарные предприятия Крыма, Ростовской, Челябинской и Московской областей, а также Краснодарского края.

С ноября 2023 по июнь 2024 года полностью выполнили план в Коми и Мордовии, Кировской, Тюменской и Магаданской областях.