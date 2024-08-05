Проезд в плацкарте в первой половине 2024 года подорожал на 23%

По итогам первого полугодия 2024 года проезд в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования стоит 287 рублей в расчете на 100 километров пути.

Проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда в то же время вырос на 17% до 401 рубля. При этом проезд в купе нефирменного поезда подорожал на 15% до 438 рублей, а в фирменном поезде — на 16% до 595 рублей.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с изданием заявил, что на рост цен влияет аномально высокий спрос на внутренний туризм в этом году.