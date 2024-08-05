Банк ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночным программам ипотеки

ВТБ с 6 августа 2024 года изменит ставки по рыночным программам ипотеки, сообщила пресс-служба банка. Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов.

“Изменение продиктовано резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании и в целом продолжившимся ростом стоимости фондирования”, — говорится в сообщении госбанка.

Кредиты на покупку квартир в ВТБ будут доступны от 20,5% годовых. Минимальная ставка будет предлагаться будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита. Заемщики, чьи заявки были одобрены вплоть до понедельника, 5 августа, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 16 августа включительно. Одновременно ВТБ увеличит дисконты для зарплатных клиентов. Ставки по госпрограммам банк оставит без изменений.

В ВТБ сообщили, что банк не исключает, что в ближайшее время изменения в своих ипотечных программах проведут и другие игроки. В результате средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%, считают в госбанке. Это приведет к дальнейшему снижению спроса на ипотеку, отметили в ВТБ, добавив, что ожидают снижения ее продаж во втором полугодии на 37% по сравнению с первой половиной года. Всего в этом году, согласно прогнозу ВТБ, россияне оформят ипотеку на 4,6 трлн рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее.