УИН в платежке не спасет от списания денег в счет долга на ЕНС

Распределятся деньги на ЕНС не так, как хочет плательщик, а так, как положено по НК.

Об этом предупреждает ФНС в письме от 24.06.2024 № ЗГ-2-8/9328@.

Если у ИП есть налоговые долги по бизнесу, но он оплачивает личные налоги с указанием УИН, эти деньги пойдут на погашение старых долгов. А по имущественным налогом образуется долг.

УИН нужен для идентификации налогоплательщика. Он не закрепляет деньги за конкретным налогом.

Поэтому никак не получится уплатить налог так, чтобы старые долги остались, а новое начисление погасилось.