Минпромторг объявил об экологическом прорыве

То есть 150 предприятий инвестируют в свою модернизацию и развитие реального сектора экономики.

Программы охватывают 9 областей применения наилучших доступных технологий (НДТ).

52 региона России активно реализуют программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ).

Получено 48 сертификатов экологической регистрации (КЭР) с ППЭЭ.

Это значит, что промышленность движется к снижению негативного воздействия на природу и стремится к устойчивому развитию, заключило министерство у себя в телеграм-канале.

Сотрудничество между государством и бизнесом успешно реализуется через процесс рассмотрения и одобрения указанных программ, который стал ключевым инструментом эколого-технологической модернизации.