❗ Если долг по налогам убирают из сальдо ЕНС, должны убрать и пени по нему

Если срок взыскания налога истек, то его исключают из сальдо ЕНС до момента, пока налоговики через суд не восстановят этот срок (если у них это получится).

Но к моменту исключения долга из сальдо ЕНС, на него уже насчитали пени.

Эти пени тоже выведут из сальдо ЕНС в режим «Просроченная задолженность». Если срок взыскания долга восстановят, то и пени тоже обратно вернутся на ЕНС. Если срок не восстановят, то пени признают безнадежными к взысканию и спишут.

Об этом сообщает ФНС в письме от 02.08.2024 № Д-5-08/66@.

В программе ФНС уже реализован механизм исключения пеней вместе с долгом, который невозможно взыскать. Эта система работает по налоговым долгам с 2023 года.

По старым долгам налоговикам придется удалять пени с ЕНС вручную. Алгоритм их действий описан в письме ФНС.

Также там говорится, что если налоговики пропустили срок взыскания, они должны подавать ходатайство в суд о восстановлении срока.