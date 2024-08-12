Резиденты ТОР могут приостановить срок применения льгот по страховым взносам

Компании, которые получили статус резидента ТОР, могут по заявлению в налоговую приостановить применение единого пониженного тарифа страховых взносов. Перерыв не может быть больше трех лет.

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) Дальневосточного округа получили право приостановить срок применения льгот по страховым взносам. Такие изменения предусмотрены законом № 294-ФЗ.

Сейчас компании, которые до 1 января 2023 года получили статус резидента ТОР, могут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет.

Нововведение позволит бизнесу подать заявление в налоговую, чтобы приостановить срок применения единых пониженных тарифов. Общий срок приостановки не может превышать три года. Это позволит компаниям эффективнее использовать льготы в отношении большого количества новых рабочих мест.

Во время перерыва инвесторы будут платить страховые взносы по общему тарифу.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.