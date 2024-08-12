Резиденты ТОР могут приостановить срок применения льгот по страховым взносам

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) Дальневосточного округа получили право приостановить срок применения льгот по страховым взносам. Такие изменения предусмотрены законом № 294-ФЗ.
Сейчас компании, которые до 1 января 2023 года получили статус резидента ТОР, могут применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет.
Нововведение позволит бизнесу подать заявление в налоговую, чтобы приостановить срок применения единых пониженных тарифов. Общий срок приостановки не может превышать три года. Это позволит компаниям эффективнее использовать льготы в отношении большого количества новых рабочих мест.
Во время перерыва инвесторы будут платить страховые взносы по общему тарифу.
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Начать дискуссию