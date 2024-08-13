⚡️ Итоги дня: Яндекс.Браузер научился искать видео без замедлений, VK запустил сервис для репетиторов, в США нашли клад по подсказке из стихотворения

VK создал бесплатный онлайн-сервис для репетиторов VK Tutoria. Занятия могут проходить как в мобильной, так и веб-версии. Сейчас у сервиса нет ограничений по количеству учеников и уроков.

В «Одноклассниках» появились настройки приватности публикаций. Пользователи смогут выбирать, кто увидит их посты: друзья, все юзеры или аудитория сервиса «Увлечения».

Илон Маск сообщил о масштабной DDoS-атаке на X. 52% пользователей пожаловались на проблемы с приложением, 44% — на доступ к сайту, еще у 4% наблюдались сложности с авторизацией.

Яндекс.Браузер начал предлагать аналоги видеороликам с медленной загрузкой. Сервис поможет найти видео на других ресурсах, где нет замедления.

В России приступили к разработке новой мобильной операционной системы AltPhone. «Базальт СПО» разрабатывает новую ОС для мобильных устройств на открытом исходном коде.

В США мужчина с сыном нашли клад с помощью зашифрованного стихотворения. Каждый год организаторы охоты прячут клад и публикуют подсказки, которые помогут его найти. Победитель получил 25 тыс. долларов или больше 2 млн рублей.

Компания-владелец бренда косметики Avon подала на банкротство в США. Фирма хочет урегулировать свою задолженность и защититься от судебных исков, связанных с содержанием талька в ее косметике.