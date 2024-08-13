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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Яндекс.Браузер научился искать видео без замедлений, VK запустил сервис для репетиторов, в США нашли клад по подсказке из стихотворения

Подготовили обзор главных событий дня — 13 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • VK создал бесплатный онлайн-сервис для репетиторов VK Tutoria. Занятия могут проходить как в мобильной, так и веб-версии. Сейчас у сервиса нет ограничений по количеству учеников и уроков.

  • В «Одноклассниках» появились настройки приватности публикаций. Пользователи смогут выбирать, кто увидит их посты: друзья, все юзеры или аудитория сервиса «Увлечения».

  • Илон Маск сообщил о масштабной DDoS-атаке на X. 52% пользователей пожаловались на проблемы с приложением, 44% — на доступ к сайту, еще у 4% наблюдались сложности с авторизацией.

  • Яндекс.Браузер начал предлагать аналоги видеороликам с медленной загрузкой. Сервис поможет найти видео на других ресурсах, где нет замедления.

  • В России приступили к разработке новой мобильной операционной системы AltPhone. «Базальт СПО» разрабатывает новую ОС для мобильных устройств на открытом исходном коде.

  • В США мужчина с сыном нашли клад с помощью зашифрованного стихотворения. Каждый год организаторы охоты прячут клад и публикуют подсказки, которые помогут его найти. Победитель получил 25 тыс. долларов или больше 2 млн рублей.

  • Компания-владелец бренда косметики Avon подала на банкротство в США. Фирма хочет урегулировать свою задолженность и защититься от судебных исков, связанных с содержанием талька в ее косметике.

  • На севере Московской области жители обнаружили двухмесячного львенка. На животном не было чипа, чтобы установить его происхождение. Сейчас он находится в закрытом вольере с условиями для для реабилитации и адаптации.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    На севере Московской области жители обнаружили двухмесячного львенка. На животном не было чипа, чтобы установить его происхождение.

    это беженец!