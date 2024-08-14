На Кубе начали работать туристические электронные визы

Платформа электронной туристической визы уже работает на Кубе. E-visa станет заменой туристическим картам.

«Новая платформа электронной туристической визы на Кубе уже активна. Эта система безопасным образом ускоряет и упрощает процессы запроса и обработки виз», — сказал министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Операторы системы и другие лица могут сделать E-visa через любое устройство, подключенное к интернету.

По соглашению от 22 мая 2018 года, туристы из РФ могут пребывать на Кубе без визы в течение 90 дней.