Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 10,6%

С начала 2024 года стоимость минимального набора продуктов на месяц на одного человека выросла на 10,6% — до 6,7 тыс. рублей.
Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Чукотки — 15 241,7 рубля, и Магаданской области — 11 075,6 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
Самые недорогие продовольственные товары в Мордовии, где набор продуктов стоит — 5 244,1 рубля и в Липецкой области (5 466,9 рубля).
Минимальная продуктовая корзина в Москве стоит 7 976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 7 677,2 рубля.
В июля 2024 года продовольственные товары подорожали на 9,67% по сравнению с тем же периодом 2023 года. К 5 августа потребительские цены выросли на 4,99%.
Комментарии4
почему-то смешно )))
Это было бы смешно, если бы не было грустно...
это в день? Он не обожрётся?
Хотя.... Шувалов ещё 10 лет назад говорил о том, что 1 миллион в сутки - это страшенный голод. Не стоит забывать что за это время всё подорожало.
это как????? (недоумевает). eggenberg semiclaus - 5(6) е, martini 1l - 17e, campari 1l - 19e, poro rubi - 32e. откуда они для мск взяли 80е в месяц????? .-)))))))))))))