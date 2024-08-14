Стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 10,6%

Средняя стоимость набора продуктов на одного человека составляет 6,7 тысяч рублей.

С начала 2024 года стоимость минимального набора продуктов на месяц на одного человека выросла на 10,6% — до 6,7 тыс. рублей.

Дороже всего продуктовая корзина обходится жителям Чукотки — 15 241,7 рубля, и Магаданской области — 11 075,6 рубля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

Самые недорогие продовольственные товары в Мордовии, где набор продуктов стоит — 5 244,1 рубля и в Липецкой области (5 466,9 рубля).

Минимальная продуктовая корзина в Москве стоит 7 976,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 7 677,2 рубля.

В июля 2024 года продовольственные товары подорожали на 9,67% по сравнению с тем же периодом 2023 года. К 5 августа потребительские цены выросли на 4,99%.