Какие требования у РКН к операторам персональных данных

Заниматься обработкой персональных данных могут только организации, которые подтвердили способность работать безопасно.

Роскомнадзор предъявляет повышенные требования к уполномоченным оператора персональных данных.

Компания должна быть российским юридическим лицом, иметь в штате не меньше пяти сотрудников с высшим образованием в сфере защиты информации. У организации должно быть зарезервировано не менее 100 млн рублей, чтобы возместить убытки в случае возможной утечки данных. Об этом пишет RG.RU.

Кроме того, программное обеспечение для работы с персональными данными должно соответствовать требованиям по обеспечению информационной безопасности.

Осенью 2024 года депутаты Госдумы и Роскомнадзор обсудят законопроект, по которому в стране появится институт уполномоченных операторов персональных данных.