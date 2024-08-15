Иранская платежная система Shetab запустилась в России

Карты должны заработать в течение шести месяцев.
Параллельно прорабатываются расчеты в ЦФА.
В условиях санкций интеграция финансовых систем России и Ирана выглядит более полезной и перспективной именно в части обмена цифровыми активами.
Работоспособность карт — далеко не первый приоритет в плане практичности, но имеет значение совместимость локальных платежных систем для расчетов в нацвалютах, плюс любое расширение географии на фоне массовых отказов работать с НСПК после попадания под санкции.
Интеграция «Мира» и Shetab завершена, она заняла два года.
Россия и Иран формально признали ликвидность национальных валют для двусторонней торговли.
В ближайшее время в торговых операциях с Россией будет задействован офшорный риал.
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