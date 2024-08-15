Иранская платежная система Shetab запустилась в России

Появление российской национальной платежной системы «Мир» в Иране пока задерживается.

Карты должны заработать в течение шести месяцев.

Параллельно прорабатываются расчеты в ЦФА.

В условиях санкций интеграция финансовых систем России и Ирана выглядит более полезной и перспективной именно в части обмена цифровыми активами.

Работоспособность карт — далеко не первый приоритет в плане практичности, но имеет значение совместимость локальных платежных систем для расчетов в нацвалютах, плюс любое расширение географии на фоне массовых отказов работать с НСПК после попадания под санкции.

Интеграция «Мира» и Shetab завершена, она заняла два года.

Россия и Иран формально признали ликвидность национальных валют для двусторонней торговли.

В ближайшее время в торговых операциях с Россией будет задействован офшорный риал.