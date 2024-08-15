Бренд Почта Банка исчезнет через два года после интеграции с ВТБ

Сеть отделений сохранится на почте — судя по всему, в таком же объеме, как сейчас.

Через них ВТБ рассчитывает укрепить позиции и нарастить клиентскую базу в регионах с низким проникновением банковских услуг. И очевидно потягаться в них со Сбером.

Отказ от бренда, связанного с почтой, видимо, должен пойти на пользу — для привлечения молодой аудитории. Ассоциации с чем-то устаревшим будут заменяться платформой бренда ВТБ, которая в последнее время заметно обновилась, стала свежее и интереснее.

Все согласовано с ФАС, Президентом и правительством.

Интеграция на уровне продуктов уже потихоньку началась.