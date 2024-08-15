Google отбирает хлеб у банков и финтехов, запуская веб-монетизацию в браузере Chrome

Это своего рода революция того, как создатели контента получают доход в интернете: микроплатежи напрямую от пользователей представляют собой альтернативу традиционным моделям рекламы и подписки, а эквайринговую комиссию вместо финансовых компаний получает бигтех напрямую.

Интегрируя платежные функции непосредственно в браузер, Google оптимизирует пользовательский опыт и уменьшает барьеры, связанные с онлайн-платежами: не нужно вводить данные карты и переходить на сторонние сайты. Если идея превратится в деньги, это будет сигналом для других браузеров. В частности, Opera давно работает над криптоплатежами.

Главный челлендж — адаптировать систему под разные регионы и привычки пользователей: тогда интеграция действительно будет работать на проникновение экосистемы Google в жизнь людей и диверсификацию бизнеса за пределы поиска и рекламы.

Если веб-монетизация Google наберет обороты, новые паттерны онлайн-платежей будут вытеснять традиционные модели. Место карт и кошельков займут встроенные микроплатежи. Банки, финтех-компании и платёжные системы могут столкнуться с сокращением своей роли посредников для небольших онлайн-транзакций и это повлияет на их доходы.

Выход Google на рынок веб-микроплатежей — это вызов для Visa, Mastercard и PayPal. Бигтех может стать крупным игроком в платёжной экосистеме, используя свою обширную базу пользователей. Также это большая проблема для финтехов, которые специализируются на онлайн-платежах и подписочных моделях. Тягаться с Google будет практически нереально, но остаются возможности для партнёрства: например, Google мог бы рекомендовать определённые сервисы в качестве предпочтительных способов оплаты в своей экосистеме.