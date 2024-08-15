Ростов-на-Дону с 1 января 2025 года введет туристический налог

Минимальная сумма туристического налога составит 100 рублей. Его будут платить компании и физлица, которые предоставляют места для временного проживания.

С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону будет действовать туристический налог. Его станут платить организации и физлица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания.

В течение 2025 года ставка туристического налога составит 1% от суточной стоимости проживания. Минимальная сумма налога — 100 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону.

До 2025 года в стране действует курортный сбор с отдыхающих, затем его заменят на туристический налог.

Региональные власти имеют право самостоятельно определять налоговую ставку. Она будет расти каждый год на 1%.