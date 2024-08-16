Авторов программ для ЭВМ включают в ПСФЛ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-15-06/13638.
Программа для ЭВМ – это результат интеллектуальной деятельности (РИД). А передача РИД по нормам НК облагается страховыми взносами.
Но на таких физлиц, которые передают права на РИД, сдавать перссведения надо не каждый месяц, а только за те месяцы, когда им проходили начисления.
Составлять отчетность по страховым взносам с учетом налоговой реформы-2025 научим на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
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