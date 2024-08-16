Авторов программ для ЭВМ включают в ПСФЛ

Выплата физлицу по договору об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ облагается страховыми взносами и включается в персонифицированные сведения, которые сдают ежемесячно.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.02.2024 № 03-15-06/13638.

Программа для ЭВМ – это результат интеллектуальной деятельности (РИД). А передача РИД по нормам НК облагается страховыми взносами.

Но на таких физлиц, которые передают права на РИД, сдавать перссведения надо не каждый месяц, а только за те месяцы, когда им проходили начисления.