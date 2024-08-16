⚡️ Итоги дня: зарплаты чиновников вырастут на 5,1%, iPhone 13 подешевел на 30%, в Белгородской области отменили плату за звонки

С 1 октября 2024 года правительство повысит заплаты сотрудникам федеральных госучреждений — на 5,1%.

Стоимость золота в международных резервах России достигла рекордного уровня — 179,6 млрд долларов. Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще зарабатывать.

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербург вырос на 15%. Летом 2024 года отели Петербурга показали высокую загрузку, достигая 74% в среднем и более 80% во время крупных мероприятий.

VK запустит интерактивную онлайн-доску для рисования в виде отдельного приложения. Пользователи смогут перенести туда данные с американской платформы Miro, доступ к которой россиянам отключат в середине сентября.

На телеканале НТВ объявили кастинг для собак. Ищут пса на роль внука и тезки легендарного Мухтара.

Официальные поставки процессоров Intel в Россию сократились в 15 раз. В денежном выражении падение составило до 297 млн рублей против 3,5 млрд. Аналогичная ситуация наблюдается и с процессорами AMD: за первые четыре месяца 2024 года в Россию поступило 17 тыс. процессоров на сумму 142 млн рублей.

Стоимость смартфона iPhone 13 в российских магазинах снизилась на 30%. В августе 2024 года его можно купить за менее чем 55 тыс. рублей, в то время как некоторые продавцы предлагают устройство за 50 тыс. При запуске в сентябре 2021 года рекомендованная цена iPhone 13 составляла 79,9 тыс.

Мобильная связь и интернет в Белгородской области доступны бесплатно в связи с введение чрезвычайной ситуации. Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС.