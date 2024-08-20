ФНС: обновились формы и форматы документов системы прослеживаемости

ФНС опубликовала приказ от 11.07.2024 № ЕД-7-15/551@. Согласно документу, компании должны по-новому заполнять отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Также изменился формат уведомления о перемещении, ввозе и остатках продукции.

В квитанцию о присвоении регистрационного номера партии товаров добавили наименование товара и код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

«Налогоплательщики, осуществляющие операции с прослеживаемыми товарами, обязаны представлять в налоговый орган отчеты об этих операциях и документы с реквизитами прослеживаемости по новым форматам по истечении одного месяца со дня официального опубликования Приказа», — сказано на сайте ФНС.

Теперь:

сведения о пунктах назначения доставки и разгрузки прослеживаемых товаров нужно указывать в соответствии с первичным учетным документом;

в отчете нужно отразить код государства ЕАЭС , если через него перевозят товар;

строка «Наименование товара в соответствии с первичным учетным документом» и графа «Наименование товара в соответствии с первичным учетным документом» стали обязательными для заполнения.

Кроме того, в отчет об операциях с прослеживаемыми товарами нужно вносить номер и даты документа, к которому применили корректировку.

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