УФНС: как исправить ошибку в уведомлении по ЕНП

Если плательщик ошибся в реквизитах при подаче уведомления, следует направить в налоговую новое уведомление с верными реквизитами. Но только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.
Для исправления ошибки в сумме платежа необходимо:
создать новое уведомление;
повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период) и вписать корректную сумму.
Для исправления ошибки в иных данных:
создать новое уведомление;
повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указать «0»;
новой строкой привести верные данные.
При поступлении нового уведомления корректировка произойдет автоматически.
Такие разъяснения дало УФНС по Новосибирской области.
Управление отметило, что наибольшее количество ошибок организации допускают в уведомлениях по земельному налогу. Это неверные КБК и (или) ОКТМО.
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