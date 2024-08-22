Уведомление по ЕНП

УФНС: как исправить ошибку в уведомлении по ЕНП

При формировании уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборам, страховым взносам необходимо соблюдать контрольные соотношения показателей, так как ошибки могут привести к формированию некорректного сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Если плательщик ошибся в реквизитах при подаче уведомления, следует направить в налоговую новое уведомление с верными реквизитами. Но только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

Для исправления ошибки в сумме платежа необходимо:

  • создать новое уведомление;

  • повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период) и вписать корректную сумму.

Для исправления ошибки в иных данных:

  • создать новое уведомление;

  • повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указать «0»;

  • новой строкой привести верные данные.

При поступлении нового уведомления корректировка произойдет автоматически.

Такие разъяснения дало УФНС по Новосибирской области.

Управление отметило, что наибольшее количество ошибок организации допускают в уведомлениях по земельному налогу. Это неверные КБК и (или) ОКТМО.

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