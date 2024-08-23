В Чехии больше всего компаний с российским участием

Международное рейтинговое агентство Moody’s подсчитало все учрежденные в Евросоюзе компании, в которых у российских физлиц или юрлиц есть доля больше 40%, это включает и граждан с двойным гражданством.
Вот пять стран, где больше всего россиян в бизнесе:
🇨🇿 Чехия: 12 480 компаний
🇧🇬 Болгария: 9 581 компаний
🇩🇪 Германия: 4 296 компаний
🇱🇻 Латвия: 3 338 компаний
🇮🇹 Италия: 2 539 компаний
То есть, не входящая в шенген Сербия, куда ринулось больше всего релокантов, пока не догоняет европейские страны. На июнь 2024 там было зарегистировано россиянами 2128 компаний. Как получилось что в Чехии российского бизнеса в шесть раз больше, чем в Сербии, никто не объясняет. Moody's сообщает, что выявил компании с российским участием благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных.
А считать россиян влиятельное агентство начало из-за санкций. 12-й пакет санкций обязывает организации Евросоюза с долей российского участия более 40% с 1 мая 2024 года отчитываться о переводах средств, превышающих €100 000, за пределы Европы.
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