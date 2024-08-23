В Чехии больше всего компаний с российским участием

В одной из самых негостеприимных к россиянам стран оказалось самое большое количество компаний, где среди учредителей есть россияне.

Международное рейтинговое агентство Moody’s подсчитало все учрежденные в Евросоюзе компании, в которых у российских физлиц или юрлиц есть доля больше 40%, это включает и граждан с двойным гражданством.

Вот пять стран, где больше всего россиян в бизнесе:

🇨🇿 Чехия: 12 480 компаний

🇧🇬 Болгария: 9 581 компаний

🇩🇪 Германия: 4 296 компаний

🇱🇻 Латвия: 3 338 компаний

🇮🇹 Италия: 2 539 компаний

То есть, не входящая в шенген Сербия, куда ринулось больше всего релокантов, пока не догоняет европейские страны. На июнь 2024 там было зарегистировано россиянами 2128 компаний. Как получилось что в Чехии российского бизнеса в шесть раз больше, чем в Сербии, никто не объясняет. Moody's сообщает, что выявил компании с российским участием благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных.

А считать россиян влиятельное агентство начало из-за санкций. 12-й пакет санкций обязывает организации Евросоюза с долей российского участия более 40% с 1 мая 2024 года отчитываться о переводах средств, превышающих €100 000, за пределы Европы.