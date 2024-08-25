«Золотая Корона» попала под санкции: в Грузии уже появились первые проблемы с переводами

Несмотря на то, что сама система под санкции не попала, начались уже первые проблемы с переводами. Наличие технических проблем подтвердил один из крупнейших банков Грузии – Bank of Georgia. В банке заявили, что не отказались от работы с «Золотой короной», но из-за «технических проблем» переводы могут осуществляться с задержкой или вовсе отклоняться. Возможность зачисления перевода через «Золотую корону» пропала и в приложении другого крупного грузинского банка – TBC. Там предлагают прийти и получить перевод наличными.

Однако с этим тоже проблема. Люди, которые пытались получить переводы наличными в офисах грузинского платежного сервиса «Рико» сообщили, что им не выдают деньги ссылаясь на технический сбой.