⚡️ Итоги дня: под видом YouTube распространяют вредоносные программы, родители не могут отправить детей в 10-й класс, а спрос на дизайнеров вырос на 20%

Ситидрайв запустил классический прокат автомобилей в Москве. Предусмотрена доставка автомобиля по любому удобному адресу в пределах МКАД, а также в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево. Сутки проката включают 250 км пробега.

Убыток «М.Видео-Эльдорадо» увеличился на 82% — до 8,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 3,2% против 4,15% в первом полугодии 2024 года.

Депутаты готовят законопроект о комплексной поддержке религиозных школ. Учебные заведения будут претендовать на господдержку и проходить дополнительную аккредитацию в своей религиозной организации.

Спрос на дизайнеров с начала года вырос почти на 20%. Самой высокооплачиваемой оказалась работа продуктовых дизайнеров (150 тыс. рублей в месяц), UX/UI-дизайнеров (110 тысяч), дизайнеров интерфейсов, арт-директоров и дизайнеров игр (100 тысяч).

ГК «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых напитков в Индии. Слабоалкогольные игристые напитки в формате ready-to-drink будут выпускаться в банках и бутылках. Предполагается, что к 2026 году производство составит 6 млн литров.

В России распространяется хакерская программа под видом YouTube. Под видом приложения для видеохостинга YouTube обнаружили скрытое программное обеспечение для майнинга. Также специалисты исследовательской лаборатории SentinelLabs нашли три поддельных приложения YouTube, которые превращают смартфоны в подслушивающие устройства.

Генератор изображений Midjourney стал доступен всем желающим в рамках бесплатной веб-версии. Пользователи смогут создать до 25 бесплатных картинок.

В нескольких регионах России родители не смогли зачислить детей в 10-й класс. Ученики не сдали внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных классов уже не осталось. Новый госстандарт позволяет школам устанавливать собственные критерии отбора учеников в десятые классы.

Немецкий рабочий во время прокладки труб нашел тайник со старинными монетами. Основная масса найденных монет была произведена на монетных дворах в Брайзахе, Цофингене и Фрайбурге около 1320 года.