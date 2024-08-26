В «БКС Мир инвестиций» вернули возможность выводить тенге и армянские драмы

Инвесторы могут пополнять брокерские счета в тенге и драмах, а также выводить валюту.

С 26 августа 2024 года брокер «БКС Мир инвестиций» открыл возможность выводить средства в казахстанских тенге и армянских драмах на реквизиты внешних банков и банка БКС. Также инвесторы могут пополнять брокерский счет в этих валютах.

«Также с 26 августа 2024 г. на брокерских счетах БКС возобновляется возможность подачи поручений на покупку и продажу армянских драмов», — сказано в телеграм-канале брокера.

15 июля 2024 года «БКС Мир инвестиций» приостанавливал возможность вывода тенге с брокерских счетов из-за сложностей с расчетами между участниками биржевых торгов в этой валюте. В начале августа брокер приостановил подачу уведомлений на покупку и продажу армянских драмов.