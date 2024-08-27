Россия начнет использовать криптовалюты для международных транзакций с 1 сентября

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон № 223-ФЗ, который запускает в России эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах.
Закон позволяет Банку России начать с 1 сентября эксперимент с созданием площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Действующее законодательство запрещало ее применять в расчетах за товары, работы или услуги.
Экспериментальный правовой режим в этой сфере предусматривает использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.
Поправки разрешают вводить этот механизм в различных сферах: медицина и фармацевтика, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, сельское хозяйство, финансовый рынок.
Центральный банк создаст электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы и определит правила ее работы.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, первые расчеты в криптовалюте в рамках экспериментального режима пройдут до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии6
Православная крипта
будешь брать?
Только помолясь
пойду поставлю свечку за туземун
тройной поклон за клюшку
Свечей на всю котлету