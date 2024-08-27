Россия начнет использовать криптовалюты для международных транзакций с 1 сентября

Сделки с цифровыми валютами будут проходить через государственные площадки. А допуск к торгам на следующем этапе эксперимента могут получить «особо квалифицированные инвесторы».

Президент Владимир Путин 8 августа подписал закон № 223-ФЗ, который запускает в России эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах.

Закон позволяет Банку России начать с 1 сентября эксперимент с созданием площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Действующее законодательство запрещало ее применять в расчетах за товары, работы или услуги.

Экспериментальный правовой режим в этой сфере предусматривает использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности.

Поправки разрешают вводить этот механизм в различных сферах: медицина и фармацевтика, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, сельское хозяйство, финансовый рынок.

Центральный банк создаст электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы и определит правила ее работы.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, первые расчеты в криптовалюте в рамках экспериментального режима пройдут до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс».