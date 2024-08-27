С 1 сентября изменится порядок передачи и обработки информации с дорожных камер

Новшества внесло постановление Правительства от 17.08.2024 № 1105.
Уточнили нормы о субъекте получения информации, перечень и объем передаваемых сведения, ограничении по ознакомлению с информацией иных лиц.
С 1 сентября 2024 года региональные власти должны передавать определенную информацию с дорожных камер в органы госконтроля (надзора) и в региональное МВД.
Теперь в МВД региона должны передавать данные о месте, дате и времени фиксации не нарушения ПДД, а проезда транспортного средства.
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