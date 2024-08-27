С 1 сентября изменится порядок передачи и обработки информации с дорожных камер

Внесены изменения в порядок передачи от уполномоченного органа исполнительной власти региона информации, полученной с помощью специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Новшества внесло постановление Правительства от 17.08.2024 № 1105.

Уточнили нормы о субъекте получения информации, перечень и объем передаваемых сведения, ограничении по ознакомлению с информацией иных лиц.

С 1 сентября 2024 года региональные власти должны передавать определенную информацию с дорожных камер в органы госконтроля (надзора) и в региональное МВД.

Теперь в МВД региона должны передавать данные о месте, дате и времени фиксации не нарушения ПДД, а проезда транспортного средства.