Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: операторы борются с замедлением YouTube, ВкусВилл будет работать ночью без продавцов, а онлайн-курсы проверят на соответствие стандартам

Подготовили обзор главных событий дня — 28 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Hyundai подал в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам.

  • Российские провайдеры начали использовать решения, чтобы преодолеть замедление YouTube. Трафик перенаправляют с российских серверов Google на европейские.

  • Рособрнадзор предлагает обязать инфоблогеров утверждать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с российскими образовательными стандартами.

  • ВкусВилл запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью. Продавцы в это время работать не будут.

  • В России впервые запустили беспилотный поезд. Такая «Ласточка» начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля открывания и закрывания дверей.

  • В аэропорту Антальи туристы простаивают в «километровых» очередях. Причина — массовый отъезд отдыхающих.

  • Виноград сорта асиртико для производства белого вина оказался под угрозой исчезновения. Из-за сильной жары в Европе его производство резко упало, к 2040 году асиртико и вовсе может исчезнуть.

  • 28 августа на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Она может вызывать недомогание у метеочувствительных людей.

  • С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает высаживать из транспорта инвалидов I группы. Речь о случаях, когда инвалид первой группы следует без сопровождающего лица, не оплатил проезд или не подтвердил право на бесплатный или льготный проезд. За нарушение закона водителю будет грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, а должностному лицу – до 30 тыс. рублей.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Российские провайдеры начали использовать решения, чтобы преодолеть замедление YouTube. Трафик перенаправляют с российских серверов Google на европейские.

    ну вот и пошёл сериал! Через неделю (образно) будет новость что нашли.

    Следующей новостью будет про то как работают над тем, что бы замедлить с учётом этого найденного обхода. ....

    А те - снова. А эти - опять.....

    И так по кругу!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля открывания и закрывания дверей.

    а смысл тогда в чём был? Если платить теперь приходится и за то, и за это?

    Или подобным машинистам на дверях зарплата теперь меньше будет? Как у швейцара?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    За нарушение закона водителю будет грозить штраф в размере 5 тыс. рублей, а должностному лицу – до 30 тыс. рублей.

    а если они тоже инвалиды?