⚡️ Итоги дня: операторы борются с замедлением YouTube, ВкусВилл будет работать ночью без продавцов, а онлайн-курсы проверят на соответствие стандартам

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии3
ну вот и пошёл сериал! Через неделю (образно) будет новость что нашли.
Следующей новостью будет про то как работают над тем, что бы замедлить с учётом этого найденного обхода. ....
А те - снова. А эти - опять.....
И так по кругу!
а смысл тогда в чём был? Если платить теперь приходится и за то, и за это?
Или подобным машинистам на дверях зарплата теперь меньше будет? Как у швейцара?
а если они тоже инвалиды?