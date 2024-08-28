⚡️ Итоги дня: операторы борются с замедлением YouTube, ВкусВилл будет работать ночью без продавцов, а онлайн-курсы проверят на соответствие стандартам

Hyundai подал в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Заявки поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам.

Российские провайдеры начали использовать решения, чтобы преодолеть замедление YouTube. Трафик перенаправляют с российских серверов Google на европейские.

Рособрнадзор предлагает обязать инфоблогеров утверждать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с российскими образовательными стандартами.

ВкусВилл запустил круглосуточные магазины с доступом по QR-коду ночью. Продавцы в это время работать не будут.

В России впервые запустили беспилотный поезд. Такая «Ласточка» начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля открывания и закрывания дверей.

В аэропорту Антальи туристы простаивают в «километровых» очередях. Причина — массовый отъезд отдыхающих.

Виноград сорта асиртико для производства белого вина оказался под угрозой исчезновения. Из-за сильной жары в Европе его производство резко упало, к 2040 году асиртико и вовсе может исчезнуть.

28 августа на Земле началась магнитная буря средней интенсивности. Она может вызывать недомогание у метеочувствительных людей.