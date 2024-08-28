Т-Бизнес создал сообщество для объединения предпринимателей

Предприниматели смогут быстрее искать партнеров, выстраивать взаимовыгодные отношения, а также получать полезные советы по ведению бизнеса и рекомендации признанных экспертов.

Т-Бизнес запустил на базе Telegram бесплатное сообщество, которое позволит предпринимателям со своей страны обмениваться опытом и знаниями, находить партнеров и новые возможности для роста.

«Т-Бизнес Комьюнити — сообщество людей, объединенных общими интересами, которое всегда будет под рукой. Мы хотим создать для предпринимателя комфортное и безопасное место с единомышленниками и экспертами, где всегда можно найти ответы на волнующие вопросы и обратиться к опыту людей, которые уже сталкивались с их решением», — сказал руководитель управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса Егор Раннев.

Участники бизнес-сообщества смогут подключаться к открытым мероприятиям с экспертами и задавать вопросы, а также искать новые контакты с помощью Бизнес-связей.

Бизнес-связи работают по принципу приложения для знакомств. Пользователи просматривают профили участников и ставят лайки на анкеты. Если интерес будет взаимным, участники получат доступ к общению.

Найти партнеров по бизнесу можно без дополнительных взаимодействий. Бот сузит круг поиска собеседников по городу и сфере бизнеса. Эта функция доступна только клиентам Т-Бизнеса.

Доступ к внутренним чатам позволяет в режиме реального времени получать нужную информацию и делиться своими проблемами в безопасном пространстве. Сейчас они разделены на несколько сфер — старт бизнеса, общепит и маркетплейсы. Но в будущем чаты охватят и другие отрасли.

Т-Бизнес Комьюнити объединяет в себе:

бизнес-нетворкинг — для поиска партнеров для взаимовыгодного сотрудничества;

платформу мероприятий — как для разных отраслей бизнеса, так и для обсуждения общерыночных процессов;

закрытые чаты для разных сфер бизнеса для обмена знаниями и опытом;

нетворкинг для поиска новых контактов.

Присоединиться к бизнес-сообществу может любой предприниматель. Достаточно запустить Т-Бизнес Комьюнити в Telegram, заполнить анкету и дождаться одобрения заявки на вступление в сообщество.

Клиенты Т-Бизнеса получат больше доступных опций внутри сообщества.