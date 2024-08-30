Минфин: налоги надо платить деньгами. Иное имущество не годится

В общем случае налогоплательщики обязаны самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов посредством перечисления денежных средств в рублях в качестве ЕНП.

Об этом сообщает Минфин в письме от 07.08.2024 № 03-02-06/73897.

Если налоги не уплачены, их взыскивают. Взыскание может быть за счет имущества. В этом случае обязанность по уплате налога считается исполненной с момента погашения задолженности в пределах сумм денежных средств, вырученных от реализации такого имущества.

То есть в любом случае на ЕНС поступают налоги в виде денег.

Исполнение обязанности по уплате налогов посредством передачи государству иного имущества НК не предусматривает.