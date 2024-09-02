Мосбиржа не собирается торговать криптовалютой

В планах Мосбиржи нет организации торгов криптовалютой и собственными цифровыми финансовыми активами.

Руководитель цифровых проектов и продуктов Московской биржи Николай Труничкин заявил, что Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой.

Также торговая площадка не будет выпускать собственные цифровые финансовые активы (ЦФА).

«Московская биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА. Мы строим инфраструктуру нового рынка для эмитентов и инвесторов и не видим себя в других ролях на данном этапе», — сказал Николай Труничкин.

С 1 сентября 2024 года начал действовать экспериментальный правовой режим, который позволяет проводить биржевые торги и трансграничные расчеты с криптовалютой.