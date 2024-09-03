Уточнят виды контроля в отношении безопасности дорожного движения

Документ подразумевает изменения в два ФЗ — «О полиции» и «О безопасности дорожного движения».
Уточнят, что полиция проводит госконтроль и надзор:
в области безопасности дорожного движения в порядке, определяемом кабмином;
за реализацией региональными и местными властями, их должностными лицами полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением требований в этой области.
Установят порядок проведения второго вида госконтроля.
Пропишут, что полиция вправе временно ограничивать или запрещать дорожное движение на ж/д переездах, не отвечающих требованиям к условиям их эксплуатации.
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