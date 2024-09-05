Многодетные семьи получат 1 млн рублей на погашение ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума-2024 поручил увеличить выплату многодетным семьям на погашение ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Она будет составлять 1 млн рублей.
Решение будет действовать задним числом — с 1 июля 2024 года.
Кроме того, Президент заявил, что нужно сохранить льготную ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Эту программу продлили до конца 2030 года.
На реализацию мастер-планов дальневосточных городов дополнительно направят 100 млрд рублей.
Начать дискуссию