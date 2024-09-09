⚡️ Итоги дня: перед разводом россиян отправят к психологу, группа Linkin Park снова дает концерты, а в Китае создали ткань для защиты от комаров

В России зафиксировали рекордно низкую рождаемость — ниже, чем в 90-е годы. В первую половину 2024 года в России родилось всего 599,6 тыс. детей, что на 16,6 тыс. меньше, чем за тот же период в 2023 года. Также ускорилась естественная убыль населения — она составила 321,5 тыс. человек.

В России могут ввести обязательную примирительную процедуру при разводе. Предполагается, что супруги смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и алиментах.

Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект, который обяжет россиян проходить консультации психолога до развода.

Рок-группа Linkin Park вернулась на сцену спустя семь лет после смерти солиста Честера Беннингтона. Теперь у команды новая вокалистка — Эмили Армстронг из группы Dead Sara.

WhatsApp внедрит функцию обмена сообщениями с пользователями Telegram и других мессенджеров. Внедрение будет происходить постепенно: сначала европейские пользователи будут получать уведомления о доступности объединения чатов из разных сервисов.

В Китае разработали ткань, которая может отпугивать комаров. В состав материала добавили масло лаванды в капсулах. Это позволит сохранить защитные свойства одежды после нескольких стирок.

В Китае стали популярны «устранительницы любовниц». Подготовленные девушки проводят семинары и помогают вернуть мужей в семьи, убеждая любовниц не разрушать брак. Услуга стоит в среднем 100 долларов в час.