Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: перед разводом россиян отправят к психологу, группа Linkin Park снова дает концерты, а в Китае создали ткань для защиты от комаров

Подготовили обзор главных событий дня — 9 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  •  В России зафиксировали рекордно низкую рождаемость — ниже, чем в 90-е годы. В первую половину 2024 года в России родилось всего 599,6 тыс. детей, что на 16,6 тыс. меньше, чем за тот же период в 2023 года. Также ускорилась естественная убыль населения — она составила 321,5 тыс. человек.

  • В России могут ввести обязательную примирительную процедуру при разводе. Предполагается, что супруги смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и алиментах.

  • Депутаты собираются внести в Госдуму законопроект, который обяжет россиян проходить консультации психолога до развода.

  • Рок-группа Linkin Park вернулась на сцену спустя семь лет после смерти солиста Честера Беннингтона. Теперь у команды новая вокалистка — Эмили Армстронг из группы Dead Sara.

  • WhatsApp внедрит функцию обмена сообщениями с пользователями Telegram и других мессенджеров. Внедрение будет происходить постепенно: сначала европейские пользователи будут получать уведомления о доступности объединения чатов из разных сервисов.

  • В Китае разработали ткань, которая может отпугивать комаров. В состав материала добавили масло лаванды в капсулах. Это позволит сохранить защитные свойства одежды после нескольких стирок.

  • В Китае стали популярны «устранительницы любовниц». Подготовленные девушки проводят семинары и помогают вернуть мужей в семьи, убеждая любовниц не разрушать брак. Услуга стоит в среднем 100 долларов в час.

  • Японская компания Qnote «наняла» на работу кошек. По мнению руководства, животные в офисе компании способствуют привлечению новых творческих сотрудников, сплочению команды, снижению числа увольнений и текучести кадров и росту продуктивности.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Начать дискуссию