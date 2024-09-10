Комбинату питания «Кремлевский» по розничной продаже алкоголя сделали исключение

По закону региональные власти устанавливают для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, требования к минимальному размеру уставного капитала или фонда в размере не более 1 млн рублей.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 03.09.2024 № 2412-р, к Комбинату питания «Кремлевский» Управления делами Президента это требование применяться не будет.

Не исключено, что перечень будет пополняться.

Распоряжение вступает в силу с 1 марта 2025 года.