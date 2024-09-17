⚡️ Итоги дня: роботы от Яндекса доставляют еду в Казахстане, заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 50%, а в 2025 году может возникнуть дефицит вейпов

«Яндекс» запустил роботов-доставщиков в Казахстане. Они будут доставлять пользователям «Яндекс go» заказы из ресторанов и кафе в Алматы.

Россияне лидируют по числу иностранных туристов в Казахстане. Наибольшее число путешественников с января по июнь 2024 года прибыло из Российской Федерации — 186,1 тыс. человек.

Витрина цифровых товаров появилась в отечественном магазине приложений для Android RuStore. Также там запустили раздел «Киоск», где можно пополнить баланс для внутриигровых покупок.

На Камчатке студентам колледжей и техникумов из многодетных семей будут возвращать стоимость обучения. Со следующего года семьям станут компенсировать от 50 до 100% стоимости обучения из регионального бюджета.

В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50% за неделю. По большей части среди заболевших в стране превалируют вирусы негриппозной этиологии, но также обнаружены единичные случаи вирусов гриппа.

«Яндекс» продает свой сервис телемедицины. Бренд «Яндекс Здоровье», который специализируется на телемедицине, будет продан медико-генетическому центру Genotek.

В России может возникнуть дефицит автозапчастей и вейпов. Из-за ужесточения оборота электронных сигарет курильщиков ждет не только нехватка продукции, но и повышение цен в 2025 году.