⚡️ Итоги дня: Discord могут заблокировать, россияне потратили 45 млрд на кроссовки, а пляжам и горнолыжным курортам присвоят звездность

Мессенджер Discord могут заблокировать в России из-за решения Роскомнадзора. Discord — это платформа, которая позволяет пользователям общаться с помощью текстовых сообщений, голосовых вызовов и видеоконференций.

Россияне потратили рекордные 45 млрд рублей на кроссовки. Это максимальный показатель как минимум за последние три года. В 2023 году за тот же период было продано кроссовок на 32 млрд рублей, в 2022 и 2021 годах — на 18,4 млрд и 17 млрд соответственно. Средняя стоимость одной пары в первой половине этого года составляла 3,6 тыс. рублей.

С января 2024 года спрос на киберобучения вырос на 25%. Больше всего интересуются киберобучением производственные компании — 42%, финансовые организации — 21% и транспортные предприятия — 13%.

Сбербанк запустил оплату «улыбкой» с карты любого банка. При этом кешбэк и другие привилегии, предоставляемые сторонним банком, сохранятся. В декабре 2024 года Сбер планирует запустить межбанковский «биоэквайринг».

Сбербанк Онлайн изменил правила входа в систему. Теперь клиенты, которые предпочитают использовать приложение через компьютер, могут войти в систему с помощью пятизначного цифрового кода — такого же, как на мобильном устройстве.

В Госдуме одобрили законопроект о присвоении звезд классификации горнолыжным курортам и пляжам.